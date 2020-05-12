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Новое правительство Израиля: церемония приведения к присяге состоится в четверг

Новое правительство Израиля: церемония приведения к присяге состоится в четверг
02:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Новое правительство Израиля будет приведено к присяге 14 мая.

Церемония приведения к присяге нового правительства Израиля, сформированного по результатам выборов 2 марта, состоится в четверг, 14 мая в израильском парламенте (Кнессете).

Об этом сообщается на сайте Кнессета.

"Спикер Кнессета Бени Ганц объявил, что церемония инаугурации 35-го правительства Израиля под руководством Нетаньяху и заместителя председателя правительства (им станет согласно коалиционного соглашения сам Ганц, возглавляющий партию "Кахоль-Лаван" - ред.) согласно поправке к закону, принятого на прошлой неделе Кнессетом, произойдет после проведения слушаний в четверг в 13:00", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, третьи досрочные парламентские выборы в Израиле состоялись 2 марта. Партия Нетаньяху "Ликуд" одержала победу с небольшим преимуществом, но ей и ее союзникам не удалось получить большинство в парламенте. После этого Нетаньягу и Ганц несколько недель не могли договориться о создании правительства, в том числе и в дополнительно отведенный для этого период. Страна двигалась уже к четвертым досрочным выборам.

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Наконец, две главные политические соперники в Израиле – лидер партии "Ликуд" Беньямин Нетаньяху и лидер партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц – договорились о создании правительства национального единства.

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Израиль, Биньямин Нетаньяху, Бени Ганц.
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