Иран запретил спортсменам соревноваться с израильтянами

Новости мира:В Иране теперь спортсменам нельзя соревноваться с израильтянами.

Иранским спортсменам теперь законодательно запрещено соревноваться с израильтянами. Соответствующий законопроект в четверг, 14 мая, одобрил парламент Исламской республики, передает DW.

“У нас есть идеологические принципы, согласно которым сионистский режим (Израиль) не признается суверенным государством и, соответственно, никакие спортивные соревнования против него проводиться не будут”, — заявил глава спортивного комитета иранского парламента Мохаммед Азизи газете Etemad.

По его словам, если это будет приводить к дисквалификации иранских спортсменов или команд, “они будут оставаться в дисквалификации”. Идеологические основы страны, отметил депутат, важнее спортивных соревнований. Парламентарий положил на спортивные федерации ответственность за то, чтобы иранские спортсмены избежали международных санкций.

Реакция Международного Олимпийского комитета, международных спортивных чиновников на решение парламента Ирана пока неизвестна. Иран и раньше запрещал своим спортсменам соревноваться с израильтянами из-за вражды к Израилю и солидарности с палестинцами. Министерство спорта Ирана в последнее время пыталось найти выход из этой ситуации, которая неоднократно приводила к санкциям в отношении спортсменов и клубов Исламской республики.

В феврале Пакистан объявил чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи из Ирана.