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В Афганистане подписали соглашение о разделе власти

В Афганистане подписали соглашение о разделе власти
00:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Ашраф Гани и Абдулла Абдулла подписали соглашение о разделе власти в Афганистане.

Президент Афганистана Ашраф Гани и его главный политический оппонент Абдулла Абдулла подписали соглашение о разделе власти.

Документ был подписан в воскресенье, 17 мая, сообщает Deutsche Welle. 

По словам представителя главы государства, Абдулла возглавит Высшую комиссию по вопросам национального примирения и будет представлять официальный Кабул на переговорах с радикальным исламистским движением "Талибан".

Кроме того, члены команды Абдуллы получат половину мест в кабинете министров, а также немало руководящих должностей в провинциях.

Агентство отмечает, что достигнутый компромисс положил конец многомесячной политической борьбе, которая вызвала в стране политический беспорядок. Ожидается, что нынешняя договоренность проложит путь к "высшей цели афганского народа - миру", добавил представитель президента.

Как известно, 9 марта в Кабуле состоялись сразу две церемонии инаугурации президентов.

Присягу тогда принес действующий глава государства Ашраф Гани, которого ранее независимая избирательная комиссия страны объявила победителем президентских выборов. В то же время президентскую присягу принес и премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, который также считал себя победителем гонки.

А уже 11 марта Гани отменил должность премьер-министра. Тогда же Гани распорядился вынести из офиса премьера все вещи и перевести в другие места все подразделения, отвечающие за безопасность офиса. В ответ Абдулла заявил, что Гани больше не является президентом и его приказы уже не действуют.

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Афганистан, Президент, Абдулла Абдулла, Ашраф Гани.
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