Авиакатастрофа в Пакистане: украинцев на борту не было

Новости мира:Среди жертв авиакатастрофы в Пакистане нет украинцев.

По предварительной информации, среди пассажиров и членов экипажа самолета Аirbus 320, потерпевшего крушение в Пакистане в пятницу, не было граждан Украины.

Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"По предварительной информации, граждан Украины среди пассажиров и членов экипажа не было. Дело находится на особом контроле департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Исламской Республике Пакистан", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Погорельцев напомнил, что в пятницу самолет пакистанской авиакомпании "Международные авиалинии Пакистана" ("PIA"), совершавший рейс PK8303 по маршруту Лахор-Карачи, потерпел крушение в районе международного аэропорта Карачи. В результате авиакатастрофы погибли 91 пассажир и 7 членов экипажа.