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В Иране произошло мощное землетрясение магнитудой 5,1 балла

В Иране произошло мощное землетрясение магнитудой 5,1 балла
00:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:На западе Ирана случилось землетрясение магнитудой 5,1 балла.

Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло в провинции Когилуе и Боер Ахмед на западе Ирана 24 мая.

Об этом сообщили в Геологической службе США.

Иранское новостное агентство со ссылкой на Сейсмологический центр при Геофизическом институте Университета Тегерана сообщает, что толчки начались в 13:41 по местному времени (12:41 по времени Киева) на глубине 10 километров.

В свою очередь, со стороны государственных СМИ Исламской Республики Иран пока не поступало подобной информации.

Сообщений о раненых или погибших на данный момент нет.

Напомним, в Неваде произошел мощное землетрясение с 1954 года.

В начале мая в Иране произошло мощное землетрясение, в результате которого пострадали более десятка человек, еще по меньшей мере два человека — погибли.

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Иран, Землетрясение, Когилуе.
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