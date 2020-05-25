В Иране произошло мощное землетрясение магнитудой 5,1 балла

Новости мира:На западе Ирана случилось землетрясение магнитудой 5,1 балла.

Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло в провинции Когилуе и Боер Ахмед на западе Ирана 24 мая.

Об этом сообщили в Геологической службе США.

Иранское новостное агентство со ссылкой на Сейсмологический центр при Геофизическом институте Университета Тегерана сообщает, что толчки начались в 13:41 по местному времени (12:41 по времени Киева) на глубине 10 километров.

В свою очередь, со стороны государственных СМИ Исламской Республики Иран пока не поступало подобной информации.

Сообщений о раненых или погибших на данный момент нет.

Напомним, в Неваде произошел мощное землетрясение с 1954 года.

В начале мая в Иране произошло мощное землетрясение, в результате которого пострадали более десятка человек, еще по меньшей мере два человека — погибли.