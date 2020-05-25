В Иране 107-летняя женщина переболела коронавирусом

Новости мира:107-летняя Салтанат Акбари переболела коронавирусом.

В Иране женщина в возрасте 107 лет выздоровела после заражения коронавирусом.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на иранские СМИ.

"107-летняя иранская женщина, зараженная коронавирусом, выздоровела", - говорится в сообщении.

Салтанат Акбари была госпитализирована в больницу Хансари в центральном городе Арак. Там она провела некоторое время в изоляции, после чего ее выписали.

Как отмечает издание, Иран является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран на Ближнем Востоке: в целом там зарегистрированы более 133 тысяч инфицированных и 7 359 смертельных случаев.

По состоянию на 24 мая в мире зафиксировано 5 427 917 случаев коронавируса, 2 259 596 человек выздоровевших и 344 418 тех, кто погиб.