В Израиле хакеры пытались осуществить кибератаку на систему водоснабжения

Новости мира:Это была атака на Израиль и национальную безопасности Израиля, а не ради финансовой выгоды.

В Израиле в прошлом месяце предотвратили масштабную кибератаку на систему водоснабжения.

Об этом сообщает AP.

"Председатель Службы киберзащиты Израиля официально признал, что страна в прошлом месяце предотвратила большую кибератаку против системы водоснабжения, которая имела целью вызвать коллапс ключевой инфраструктуры государства", - говорится в сообщении.

Как отметил Председатель Службы киберзащиты Игаль Унна, хакеры пытались установить контроль над системой хлорирования резервуаров с водой, что привело бы к катастрофическим последствиям. Он предполагает, что злоумышленники хотели отравить питьевую воду, изменив пропорции химикатов для ее очистки.

По его мнению, атака была спланирована не ради финансовой выгоды.

"Это была атака на Израиль и национальную безопасности Израиля, а не ради финансовой выгоды", - заявил Унна.

Напомним: неделю назад хакеры атаковали исследовательские центры страны, которые работают над вакциной от коронавируса. На этих сайтах были размещены антиизраильские видео и сообщения на иврите и ломаном английском. При этом злоумышленники не пытались получить доступ к информации об исследовании или вакцину, а просто хотели помешать работе ученых.