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В Афганистане журналисты подорвались на мине

В Афганистане журналисты подорвались на мине
07:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:В результате наезда на придорожную мину служебной машиной местного телевизионного канала погибли двое человек, еще четверо получили ранения.

В результате наезда на придорожную мину служебной машиной местного телевизионного канала погибли двое человек, еще четверо получили ранения.

Об этом Xinhua рассказала заместитель представителя министерства внутренних дел Афганистана Марва Амини.

"Погибшие вместе с ранеными были доставлены в больницу немедленно после взрыва", - сказала Амине.

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По её словам, жертвами взрыва стали журналист и водитель телеканала "Харшид ТВ".

Сейчас на место инцидента прибыли эксперты, ведется расследование.

"Боевики из организации "Талибан" опровергли свое присутствие к нападению", - говорится в материале.

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Как сообщалось: в течение последних лет в столице Афганистана Кабуле с населением почти пять миллионов человек неоднократно случались теракты.

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Журналисты, Афганистан, Жертвы.
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