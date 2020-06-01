В Израиле из-за ослабления карантина увеличилось число заболеваний в школах

Новости мира:Одним из очагов распространения вируса предположительно стали школы.

В Израиле ослабла дисциплина при соблюдении правил по предотвращению распространения SARS-CoV-2, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров.

Об этом сообщает dpa и DW.

По его словам, это привело к росту числа случаев заражения в последние дни.

Одним из очагов распространения вируса предположительно стали школы.

По данным Минобразования Израиля, из-за вспышки заболевания уже закрыты 17 школ и детсадов.

В частности, в одной из гимназий в Иерусалиме коронавирус выявлен более чем у 100 учителей и учащихся.

Напомним, Украина и Израиль объединят усилия в борьбе с пандемией COVID-19.