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В Израиле протестовали против планов по аннексии Западного берега

В Израиле протестовали против планов по аннексии Западного берега
05:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:В Тель-Авиве прошли массовые акции против аннексии Западного берега.

В Тель-Авиве вечером в субботу, 6 июня, тысячи людей вышли на улицы, протестуя против планов правительства Биньямина Нетаньяху по аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан. К протестам призвали левые организации и партии Израиля.

Об этом сообщаетAFP и DW.

Многие участники акции размахивали израильскими и палестинскими флагами и держали в руках плакаты с лозунгами, направленными против аннексии Западного берега.

Аннексировать имеющие важное стратегическое значение территории на Западном берегу реки Иордан правительство Израиля стремится в соответствии с планом по мирному урегулированию на Ближнем Востоке, разработанным президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, в знак непринятия этого плана палестинская сторона расторгла все соглашения с Израилем и США. Действия Израиля в этой связи считаются противоречивыми и на международной арене. Так, Евросоюз выступает против односторонних решений в этом конфликте.

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Израиль, Акция, Биньямин Нетаньяху.
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