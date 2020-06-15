В Ираке после нападения боевиков погибли восемь человек

Боевики экстремистской группировки ИГИЛ в воскресенье совершили нападение в Ираке.

В ходе нападения боевиков ИГИЛ на деревню в восточной части Ирака погибли восемь человек, в том числе двое полицейских.

Об этом информирует Синьхуа со ссылкой на местные правоохранительные органы.

"Боевики экстремистской группировки ИГ в воскресенье совершили нападение в провинции Дияла на востоке Ирака. В результате погибли восемь человек, еще шестеро получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что утром боевики ИГИЛ атаковали одну из деревень. Сотрудники полиции при поддержке местного населения вступили с ними в ожесточенный бой.

В результате перестрелки погибли два полицейских и шесть мирных жителей, еще шесть человек получили ранения.

О жертвах со стороны боевиков не сообщается.