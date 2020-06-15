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Нарушил карантин: Израиль депортировал сына американской миллиардерши

Нарушил карантин: Израиль депортировал сына американской миллиардерши
05:42 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Власти Израиля решили депортировать сына американской миллиардерши Шари Редстоун.

Израильские власти депортировали из страны сына американской миллиардерши и медиамагната Шари Редстоун за нарушение правил карантина. Управление народонаселения и миграции страны в воскресенье, 14 июня, заявил, что Брэндону Корффу было предоставлено исключительное разрешение на въезд в страну для посещения брата, который проходит службу в израильской армии, пишет DW.

Однако Корфф, говорят в управлении, сразу нарушил правила изоляции и встретился с девушкой, в квартире которой остался ночевать. Корффу приказали немедленно покинуть Израиль.

В заявлении госоргана не раскрывается имя девушки. Однако известно, что Брэндон Корфф встречается с израильской моделью Яэль Шелбиа, которая также проходит службу в армии. Яэль участвовала в рекламных кампаниях израильского бренда одежды Renuar и косметической линии Ким Кардашьян KKW Beauty, отмечает агентство новостей AP.

В марте Израиль запретил въезд негражданам. Власти требуют, чтобы все лица, въезжающие в страну, оставались в карантине в течение двух недель.

Шари Редстоун является дочерью 96-летнего миллиардера Самнера Редстоуна. Он обладает медиакогломератом Viacom, в состав которого входят MTV Networks, Paramount Pictures, DreamWorks и CBS Corporation.

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Все по теме:

Израиль, Карантин, Шари Редстоун.

Автор:

Телеграф
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