Скачать
Среда, 17.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль: Внешнее независимое оценивание состоится по плану
Шмыгаль: Внешнее независимое оценивание состоится по плану
В Украине из-за жары ограничат въезд грузовиков в города
В Украине из-за жары ограничат въезд грузовиков в города
Динамо прошло Минай на пути в финал Кубка Украины
Динамо прошло Минай на пути в финал Кубка Украины
ZaxidFest 2020: новые даты проведения фестиваля
ZaxidFest 2020: новые даты проведения фестиваля

Вашингтон вводит новые санкции против Сирии

Вашингтон вводит новые санкции против Сирии
Обновлено 19:39 Сегодня Телеграф
США вводят новые санкции против Сирии,под них попадают президент Башар Асад и его супруга Асма. Новые ограничительные меры не касаются предоставления гуманитарной помощи сирийцам, уточнил госсекретарь Майкл Помпео

Соединенные Штаты в среду объявили о новых санкциях в отношении физических и юридических лиц Сирии в рамках закона "Цезарь".

Об этом госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня мы начинаем устойчивую кампанию санкций против режима Асада согласно "закона Цезаря", который позволяет жесткие экономические санкции для режима Асада и его иностранных пособников к ответственности за их жестокие действия против сирийского народа", - написал он.

Под санкции попали 39 физических и юридических лиц, включая президента Сирии Башара Асада и его жену Асму. Санкции вводятся в попытке вернуть Асада к переговорам под руководством Организации Объединенных Наций.

Против режима в Сирии: в ЕС еще на год продлили санкции

Помпео заявил, что в ближайшие недели и месяцы следует ожидать "еще много" санкций против правительства Асада.

"Закон Цезаря" предусматривает введение санкций и ограничений на поездки в отношении тех, кто оказывает поддержку членам режима Асада, в дополнение к сирийских и международных пособников режима, которые несут ответственность за серьезные нарушения прав человека в Сирии или причастны к ним.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, США, Санкции, Башар Асад.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виды рыбы, которые вредно употреблять в пищу
02 Самые опасные сорта меда, которые не стоит покупать
03 Во Франции трагически погибла чемпионка мира по скалолазанию
04 Угроза никуда не исчезла: Кабмин продлит карантин до 31 июля
05 Кремль о присоединении Украины к программе расширенных возможностей НАТО: Безусловно, мы на это обратили внимание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Верховная Рада рассмотрит вопрос об отставке Авакова
Верховная Рада рассмотрит вопрос об отставке Авакова
В Украине появится новый профессиональный праздник
В Украине появится новый праздник
Боевики убили украинского воина на Донбассе
Боевики убили украинского воина на Донбассе
&quot;Надеюсь, что ты примешь последствия достойно&quot;: сын Михаила Ефремова о трагическом ДТП
"Надеюсь, что ты примешь последствия достойно": сын Михаила Ефремова о трагическом ДТП
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь