"Масочный режим" возвращается: в Иране растет смертность от COVID-19

За прошедшие сутки, 27 июня, в Иране от коронавирусной инфекции умерли 144 человека. Это является рекордным числом жертв за последние три месяца. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что на фоне этого Иран объявил о намерении сделать обязательным ношение масок в закрытых помещениях.

Иранский президент Хассан Рухани также добавил, что наиболее пострадавшим провинциям будет разрешено повторно применять жесткие ограничения, направленные на противодействие коронавирусу. Новые требования касаемо масок будут действовать как минимум до 22 июля.

Ранее верховный лидер аятолла Али Хаменеи предупредил, что экономические проблемы страны могут осложниться, если коронавирус продолжит распространяться бесконтрольно.

Как сообщалось ранее, количество больных коронавирусом в мире превысило 10 миллионов человек. Сейчас в мире насчитывается уже 499 296 смертей от коронавируса. При этом выздоровели более 5 миллионов человек.