Скачать
Воскресенье, 28.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия: в мире уже более 10 миллионов инфицированных и почти полмиллиона смертей
Пандемия: в мире уже более 10 миллионов инфицированных и почти полмиллиона смертей
Становится еще жарче: ЦОЗ призывает украинцев воздержаться от алкоголя
Становится еще жарче: ЦОЗ призывает украинцев воздержаться от алкоголя
Десна - Динамо: онлайн-трансляция матча (Видео)
Десна - Динамо: онлайн-трансляция матча (Видео)
Потап получил звание Заслуженного артиста Украины: "Престижно и почетно"
Потап прокомментировал звание Заслуженного артиста Украины

"Масочный режим" возвращается: в Иране растет смертность от COVID-19

"Масочный режим" возвращается: в Иране растет смертность от COVID-19
18:03 Сегодня Телеграф УНИАН
За прошедшие сутки, 27 июня, в Иране от коронавирусной инфекции умерли 144 человека. Это является рекордным числом жертв за последние три месяца. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что на фоне этого Иран объявил о намерении сделать обязательным ношение масок в закрытых помещениях.

Иранский президент Хассан Рухани также добавил, что наиболее пострадавшим провинциям будет разрешено повторно применять жесткие ограничения, направленные на противодействие коронавирусу. Новые требования касаемо масок будут действовать как минимум до 22 июля.

Ранее верховный лидер аятолла Али Хаменеи предупредил, что экономические проблемы страны могут осложниться, если коронавирус продолжит распространяться бесконтрольно.

Пандемия: в Центральной Азии за сутки выявили почти тысячу случаев заражения

Как сообщалось ранее, количество больных коронавирусом в мире превысило 10 миллионов человек. Сейчас в мире насчитывается уже 499 296 смертей от коронавируса. При этом выздоровели более 5 миллионов человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандал в ООН: в сеть попали кадры "ненадлежащего поведения" сотрудников организации
02 "Это замкнутый цикл": геологи обнаружили внутри Земли гигантские горы
03 Выберите собаку, чтобы узнать о себе много интересного
04 Простые способы восстановить естественную микрофлору кишечника
05 Совещание у Зеленского: глава СНБО допускает, что ученики не вернутся в школы осенью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оккупанты блокируют доступ к 30 украинским сайтам в Крыму
Оккупанты блокируют доступ к 30 украинским сайтам в Крыму
Выборы в Исландии: действующий президент получил более 90% голосов
Выборы в Исландии: действующий президент получил более 90% голосов
День в ООС: оккупанты применили запрещенное оружие близ Мироновского
День в ООС: оккупанты применили запрещенное оружие близ Мироновского
Понадобится 11-34 минуты: ученые ответили на вопрос, способен ли солнечный свет убить COVID-19
Понадобится 11-34 минуты: ученые ответили на вопрос, способен ли солнечный свет убить COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь