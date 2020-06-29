В Ираке ликвидировали двух террористов ИГИЛ

В Ираке правительственные силы нейтрализовали двух террористов ИГИЛ. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на местную полицию.

Операция по ликвидации боевиков-исламистов проводилась пригороде иракского Киркука. По словам пресс-секретаря полиции Афрасява Камила, отряды дружинников вступили в бой членами ИГИЛ в поселке Маджид.

Сейчас в Маджиди и его окрестностях продолжается антитеррористическая операция, в район отправлено боевое подкрепление.

Как сообщалось, террористы ИГИЛ активизировались в Ираке в июне 2014 года и вскоре установили контроль над третью иракской территории.

В декабре 2017 года власти Ирака заявили о полном освобождении страны от террористов этой группировки, однако исламисты до сих пор продолжают время от времени атаки на селения Киркука, Диялы, Мосула, Салахаддина и Аль-Анбара.