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В Израиле 1 июля коронавирусом заболели более 2 тыс человек

В Израиле 1 июля коронавирусом заболели более 2 тыс человек
05:34 Сегодня Телеграф УНИАН
С начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 27047 заразившихся.

Вечером в четверг, 1 июля, за последние 28 часов в Израиле коронавирус диагностировали у 2026 тыс. граждан.

Такие данные опубликовало министерство здравоохранения Израиля на официальном сайте.

В настоящий момент заражены 9176 человек. Также 324 заболевших умерли. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 27047 заразившихся.

Состояние 65 пациентов, находящихся в израильских больницах, оценивается врачами как тяжелое, 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 65 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Около половины пациентов в тяжелом состоянии - это израильтяне моложе 70 лет.

265 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 17547 выздоровели после коронавируса.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 21430 тестов.

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Все по теме:

Израиль, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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