В Израиле двое работников ООН занимались любовь в служебном авто

Двух работников ООН отправили в неоплачиваемые отпуска в связи со скандалом, связанным с видеозаписью полового акта в автомобиле с символикой Организации в Израиле.
Об этом сообщает BBC News Украина.
"Организация Объединенных Наций отправила двух своих работников в неоплачиваемые отпуска из-за обвинений в сексуальных нарушениях в служебной машине в Израиле", - говорится в сообщении.
Ранее в Twitter выложили видео, снятое на главной набережной Тель-Авива. На записи видно, как женщина в красном платье и мужчина занимаются сексом на заднем сиденье белого автомобиля с маркировкой ООН. На переднем сиденье джипа сидит еще один пассажир, а водителя не видно.
В ООН сообщили, что мужчины, которых видно на видео, являются работниками Организации по надзору за выполнением условий перемирия (ОНВУП), которая работает в регионе с 1948 года.
Они будут оставаться без зарплаты на время расследования.
Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что решение об отстранении приняли за "серьезность обвинений в несоблюдении стандартов поведения международных госслужащих".
"ОНВУП снова запустила кампанию по повышению уровня осведомленности своих работников об их обязательствах относительно Кодекса поведения ООН", - сказал он.
ООН проводит жесткую политику против сексуальных нарушений со стороны своих работников. В частности, их могут привлечь к дисциплинарному взысканию за нарушение правил поведения, а также вернуть на родину или запретить участвовать в миротворческих операциях ООН, однако дальнейшие дисциплинарные или правовые действия зависят от страны, гражданином которой является работник.
В 2019 году против работников Организации Объединенных Наций подали 175 жалоб о сексуальной эксплуатации и насилии. В 16 случаях обвинения подтвердились, 15 признали необоснованными, остальные расследуются.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пообещал "нулевую толерантность" к сексуальным проступкам в рядах ООН.