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В Израиле двое работников ООН занимались любовь в служебном авто

В Израиле двое работников ООН занимались любовь в служебном авто
23:46 Пт, 3 Июль 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter
В ООН произошел скандальный случай, двух работников отстранили за секс в служебном авто.

Двух работников ООН отправили в неоплачиваемые отпуска в связи со скандалом, связанным с видеозаписью полового акта в автомобиле с символикой Организации в Израиле.

Об этом сообщает BBC News Украина.

"Организация Объединенных Наций отправила двух своих работников в неоплачиваемые отпуска из-за обвинений в сексуальных нарушениях в служебной машине в Израиле", - говорится в сообщении.

Ранее в Twitter выложили видео, снятое на главной набережной Тель-Авива. На записи видно, как женщина в красном платье и мужчина занимаются сексом на заднем сиденье белого автомобиля с маркировкой ООН. На переднем сиденье джипа сидит еще один пассажир, а водителя не видно.

В ООН сообщили, что мужчины, которых видно на видео, являются работниками Организации по надзору за выполнением условий перемирия (ОНВУП), которая работает в регионе с 1948 года.

Они будут оставаться без зарплаты на время расследования.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что решение об отстранении приняли за "серьезность обвинений в несоблюдении стандартов поведения международных госслужащих".

"ОНВУП снова запустила кампанию по повышению уровня осведомленности своих работников об их обязательствах относительно Кодекса поведения ООН", - сказал он.

ООН проводит жесткую политику против сексуальных нарушений со стороны своих работников. В частности, их могут привлечь к дисциплинарному взысканию за нарушение правил поведения, а также вернуть на родину или запретить участвовать в миротворческих операциях ООН, однако дальнейшие дисциплинарные или правовые действия зависят от страны, гражданином которой является работник.

В 2019 году против работников Организации Объединенных Наций подали 175 жалоб о сексуальной эксплуатации и насилии. В 16 случаях обвинения подтвердились, 15 признали необоснованными, остальные расследуются.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пообещал "нулевую толерантность" к сексуальным проступкам в рядах ООН.

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ООН.

Автор:

Телеграф
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