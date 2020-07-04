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Суббота, 04.07.2020
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Карантин вернулся: в Иране будут отказывать в обслуживании людям без масок

Карантин вернулся: в Иране будут отказывать в обслуживании людям без масок
Обновлено 21:50 Сегодня Телеграф Укринформ
В Иране, с учетом того, что смертность от коронавируса не снижается, вновь усилили ограничения, сделав обязательным ношение масок в общественных местах. Об этом заявил президент страны Хасан Рухани, сообщает AFP.

"Людям, не носящим маски против нового коронавируса, следует отказывать в обслуживании в закрытых общественных местах", - заявил он, сказав, что теперь ношение масок является обязательным.

Новая мера вступает в силу с полуночи.

Как отмечает издание, маски в общественном транспорте уже обязательны к ношению, и городской совет Тегерана признает, что это правило по-прежнему широко нарушается жителями страны в автобусах и метро.

В конце прошлого месяца правительство Ирана провело кампанию общественной информации, в которой чиновники и ведущие государственного телевидения перед камерой надевали маски, чтобы поощрить население использовать средства защиты.

За последние 24 часа в Иране было зарегистрировано 148 смертей, в 3 июля эта цифра составила 154.

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Общее число жертв коронавируса в Иране в настоящее время составляет 11 408, всего с начала пандемии было подтверждено 237 878 случаев болезни.

Всего в мире на сегодня зафиксировано 11 197 281 случай коронавируса, наибольшее количество из них приходится на США и Бразилию — 2 890 588 и 1 543 341 случай.

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Иран, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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