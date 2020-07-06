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Пожар на ядерном объекте в Иране может замедлить разработку современных центрифуг

Пожар на ядерном объекте в Иране может замедлить разработку современных центрифуг
03:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Загадочный пожар на иранском объекте по обогащению урана был сильнее, чем сообщалось ранее.

Пожар, вспыхнувший в прошлый четверг на иранском ядерном объекте в Натанзе, нанес значительный ущерб, который может замедлить разработку современных центрифуг.

Об этом сообщил в воскресенье иранский чиновник из Организации по атомной энергии, передает Голос Америки.

Согласно прозвучавшим в минувшую пятницу утверждениям органов безопасности, причина инцидента и пожара на объекте установлена и будет обнародована позднее.

Некоторые иранские чиновники допустили, что, возможно, речь идет о кибердиверсии. Один из них предупредил, что Тегеран отомстит любой стране, которая проводит такие атаки.

"Инцидент может замедлить разработку и производство современных центрифуг в среднесрочной перспективе... Иран заменит пострадавшее здание на более просторное и оснащенное более современным оборудованием", - заявил представитель иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди, которого цитирует иранское информагентство IRNA.

"Инцидент нанес значительный ущерб, но обошлось без жертв", - добавил он.

Три иранских чиновника сообщили Reuters на условиях анонимности, что, по их мнению, пожар был результатом кибератаки, но не привели никаких доказательств.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц 5 июля ответил на вопрос о том, имеет ли Тель-Авив отношение к пожару в Натанзе, передает Радио Свобода.

"Не каждый инцидент, который происходит в Иране, очень связан с нами", - заявил он в эфире израильского армейского радио.

Ганц напомнил, что долгосрочной целью Израиля является не позволить Ирану получить доступ к своим ядерным возможностям.

Объект по обогащению урана в Натанзе, большая часть которого находится под землей, - один из нескольких иранских объектов, который находится под наблюдением инспекторов МАГАТЭ.

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Пожар, Иран.

Автор:

Телеграф
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