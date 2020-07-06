В Ираке опровергли ракетный обстрел аэропорта Багдада

Представители сил безопасности Ирака опровергли ракетный обстрел аэропорта Багдада.

Представители сил безопасности Ирака в понедельник выступили с опровержением информации о ракетном обстреле территории международного аэропорта иракской столицы.

Об этом сообщается на странице пресс-службы силовых структур республики в Twitter.

“Несколько СМИ сообщили о падении ракеты (запущенной из ЗРК типа) „Катюша“ возле терминала международного аэропорта Багдада. Мы полностью опровергаем эту новость, Багдадское оперативное командование не докладывало о каких-либо пусках ракет до 00:50 (время совпадает с киевским). Мы призываем СМИ быть более точными и брать информацию у пресс-службы силовых структур”, — говорится в заявлении.

В ночь на понедельник телеканал Al Arabiya и ряд других арабских СМИ информировали о ракетном обстреле аэропорта Багдада. Отмечалось, что боеприпас не взорвался. По его данным, удар был нанесен по части аэропорта, где расквартированы американские военнослужащие. Информации о значительном ущербе не поступало.