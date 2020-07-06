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Эпидемия COVID-19: Израиль ужесточает карантин

Эпидемия COVID-19: Израиль ужесточает карантин
09:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook
В Израиле на фоне второй волны коронавирусной инфекции вводят дополнительные ограничительные меры. Об этом заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху, сообщает АР.

"Мы в центре возобновившейся атаки коронавируса. Это очень сильная вспышка, которая увеличивается и распространяется по всему миру и здесь", - заявил премьер-министр, подчеркнув: — "Мы находимся в чрезвычайном положении".

По словам главы израильского правительства, из-за второй волны COVID-19 в Израиле должны быть введены дополнительные ограничительные меры, чтобы не дать вирусу распространиться еще сильнее.

Последние несколько дней количество новых случаев в день в Израиле колеблется в рамках тысячи, что превышает пиковые показатели заболеваемости во время первой волны.

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В воскресенье парламентский комитет по коронавирусу проголосовал за введение новых ограничений, ограничивающих собрания в барах, синагогах и залах заседаний до 50 человек.

Введение других ограничений ожидаются в ближайшие дни.

Как сообщалось, по состоянию на утро 6 июня в мире зарегистрировано 11 559 213 случаев COVID-19, из них выздоровели 6 535 902 человека и 536 786 погибли.

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Израиль, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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