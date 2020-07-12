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Совбез ООН смог согласовать условия поставок гумпомощи в Сирию

Совбез ООН смог согласовать условия поставок гумпомощи в Сирию
04:24 Сегодня Телеграф УНН
Совет Безопасности (СБ) ООН в субботу, 11 июля, смог согласовать условия продления полномочий Миссии ООН по трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Колонны с гуманитарными грузами смогут прибыть в ближневосточную страну через единый пограничный пункт со стороны Турции, а мандат миссии будет продлен на 12 месяцев, сообщает DW.

Этот вариант резолюции получил поддержку от 12 участников заседания Совбеза. Против не проголосовал никто, но три государства — Россия, Китай и Доминиканская Республика — воздержались.

Проект резолюции разработали Германия и Бельгия. Глава МИД ФРГ Хайко Масс назвал результаты голосования “хорошей новостью для миллионов сирийцев”. Германия в 2020 году будет одним из крупнейших стран-доноров для Сирии, заверил министр.

Немецко-бельгийский документ предлагал сохранить два пункта пропуска на турецко-сирийской границе и продолжить механизм действия миссии на один год. Однако Россия и Китай 7 июля наложили вето на документ.

Россия внесла собственный проект резолюции. Среди прочего, он предлагал продолжение поставок гуманитарной помощи в полгода. Этот вариант на голосовании 9 июля поддержали только 4 из 15 членов Совбеза — Россия, Китай, Вьетнам и Южная Африка, а 7 стран выступили против.

Сирия с 2011 года охвачена военным конфликтом между режимом президента Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями. В результате военных действий погибли сотни тысяч людей, а миллионы сирийцев были вынуждены покинуть страну.

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Сирия, Совбез ООН.

Автор:

Телеграф
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