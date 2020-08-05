"Время отложить конфликт": Израиль готов помочь Ливану после взрыва в Бейруте

Израиль предложил гуманитарную и медицинскую помощь Ливану после произошедшего накануне взрыва в Бейруте. Об этом сообщает МИД страны.

"По указанию главы МИД Габи Ашкенази и министра обороны Бени Ганца Израиль через международные каналы и каналы безопасности предложил гуманитарную медицинскую помощь правительству Ливана", - сказано в сообщении израильского внешнеполитического ведомства.

Государственное радио Kan также утверждает, что Израиль предложил Ливану медоборудование и готов разместить раненых в своих больницах.

Армия обороны Израиля во вторник опубликовала в Twitter сообщение о предложении гуманитарной и медицинской помощи, подчеркнув, что пора "отложить конфликт".

"Израиль предложил направить гуманитарную и медицинскую помощь в Ливан по каналам безопасности и по международным каналам. Время отложить конфликт", - сказано в сообщении.

Президент Израиля Реувен Ривлин в свою очередь выразил сочувствие народу Ливана из-за взрыва в порту Бейрута.

"Мы разделяем боль ливанского народа и искренне протягиваем руку помощи в это трудное время", — написал Ривлин.

Как известно во вторник, 4 августа, в Бейруте произошел мощный взрыв, причинивший масштабные разрушения и унесший жизни десятков человек.

Согласно последним данным, число погибших во время взрыва составило 67 человек, еще около 3,5 тысяч получили ранения.

По информации местных СМИ, больницы отказываются принимать новых пострадавших из-за перегруженности.