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"Время отложить конфликт": Израиль готов помочь Ливану после взрыва в Бейруте

"Время отложить конфликт": Израиль готов помочь Ливану после взрыва в Бейруте
Обновлено 03:31 Сегодня Телеграф УНН
Израиль предложил гуманитарную и медицинскую помощь Ливану после произошедшего накануне взрыва в Бейруте. Об этом сообщает МИД страны.

"По указанию главы МИД Габи Ашкенази и министра обороны Бени Ганца Израиль через международные каналы и каналы безопасности предложил гуманитарную медицинскую помощь правительству Ливана", - сказано в сообщении израильского внешнеполитического ведомства. 

Государственное радио Kan также утверждает, что Израиль предложил Ливану медоборудование и готов разместить раненых в своих больницах.

Армия обороны Израиля во вторник опубликовала в Twitter сообщение о предложении гуманитарной и медицинской помощи, подчеркнув, что пора "отложить конфликт".  

"Израиль предложил направить гуманитарную и медицинскую помощь в Ливан по каналам безопасности и по международным каналам. Время отложить конфликт", - сказано в сообщении.

Президент Израиля Реувен Ривлин в свою очередь выразил сочувствие народу Ливана из-за взрыва в порту Бейрута. 

"Мы разделяем боль ливанского народа и искренне протягиваем руку помощи в это трудное время", — написал Ривлин.

Как известно во вторник, 4 августа, в Бейруте произошел мощный взрыв, причинивший масштабные разрушения и унесший жизни десятков человек.

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Согласно последним данным, число погибших во время взрыва составило 67 человек, еще около 3,5 тысяч получили ранения. 

По информации местных СМИ, больницы отказываются принимать новых пострадавших из-за перегруженности. 

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Израиль, Ливан, Взрыв.

Автор:

Телеграф
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