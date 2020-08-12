Нарушение перемирия: во время артудара в Йемене погибло два человека

Артиллерийский обстрел жилого района произошел в районе города Байт эль-Факих.
В результате обстрела два человека погибли, еще десять, в том числе шестеро детей, были ранены.
По словам местных жителей, несколько домов в этом районе были повреждены во время перестрелки между правительственными войсками Йемена и повстанцами-хуситами.
В Ходейде установлено шаткое прекращение огня между правительством Йемена и повстанцами-хуситами, которое держится с тех пор, как обе стороны достигли соглашения о перемирии в декабре 2018 года.
Йемен погряз в гражданской войне с конца 2014 года, когда поддерживаемая Ираном группа хуситов захватила контроль над большей частью севера страны и вытеснила поддерживаемое Саудовской Аравией правительство президента Абд-Раббу Мансура Хади из столицы Саны.