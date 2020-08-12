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Нарушение перемирия: во время артудара в Йемене погибло два человека

Нарушение перемирия: во время артудара в Йемене погибло два человека
Обновлено 06:07 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
По меньшей мере два человека погибли во вторник утром в результате артиллерийского обстрела жилого сектора на юге северо-западной провинции Йемена Ходейда, сообщили агентству "Синьхуа" местные медики.

Артиллерийский обстрел жилого района произошел в районе города Байт эль-Факих. 

В результате обстрела два человека погибли, еще десять, в том числе шестеро детей, были ранены.

По словам местных жителей, несколько домов в этом районе были повреждены во время перестрелки между правительственными войсками Йемена и повстанцами-хуситами.

В Ходейде установлено шаткое прекращение огня между правительством Йемена и повстанцами-хуситами, которое держится с тех пор, как обе стороны достигли соглашения о перемирии в декабре 2018 года.

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Йемен погряз в гражданской войне с конца 2014 года, когда поддерживаемая Ираном группа хуситов захватила контроль над большей частью севера страны и вытеснила поддерживаемое Саудовской Аравией правительство президента Абд-Раббу Мансура Хади из столицы Саны.

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Все по теме:

Взрыв, Йемен, Стрельба.

Автор:

Телеграф
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