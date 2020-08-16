Ночная встряска: на западе Грузии произошло землетрясение

На западе Грузии, в регионе Имерети, в ночь на воскресенье, произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщил грузинский нац-центр сейсмического мониторинга.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 02:31 по тбилисскому времени в 165 км от Тбилиси, в 1 км к востоку от города Ткибули, близ села Мухура.

Гипоцентр землетрясения находился на глубине 11 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что наводнения в восточном штате Индии Бихаре затронули более 8,1 миллиона человек, не менее 25 погибших.

Также сообщалось, что в Бангладеш 217 людей погибли в результате наводнений, вызванных продолжающимися с 30 июня муссонными дождями. Об этом сообщили в Минздраве страны, передает агентство Анадолу.