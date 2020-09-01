Ракетный удар по Сирии: погибло пять человек

Вследствие ракетного удара по пригороду Дамаска погибло пять человек. Сирийские чиновники обвинили Израиль.

По сообщениям Сирийского наблюдательного центра по правам человека, в результате ударов погибло пять поддерживаемых Ираном боевиков.

Первоначально сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на источник в армейских кругах сообщило, что по меньшей мере два человека были убиты и семеро ранены.

Агентство сообщило, что в результате взрыва погибла гражданская женщина, а ее муж получил ранения.

Хотя сирийские официальные лица обвиняют Израиль в причастности к атаке, ЦАХАЛ еще не прокомментировал и не подтвердил.

Израиль неоднократно атаковал иранские цели в Сирии и цели проиранских боевиков, включая ливанскую "Хезболлу".