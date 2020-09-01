Ракетный удар по Сирии: погибло пять человек

По сообщениям Сирийского наблюдательного центра по правам человека, в результате ударов погибло пять поддерживаемых Ираном боевиков.
Первоначально сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на источник в армейских кругах сообщило, что по меньшей мере два человека были убиты и семеро ранены.
Агентство сообщило, что в результате взрыва погибла гражданская женщина, а ее муж получил ранения.
#Syria | Air defense systems at work in #Damascus pic.twitter.com/QK2mrJTqGs
— R&U Videos (@r_u_vid) August 31, 2020
Хотя сирийские официальные лица обвиняют Израиль в причастности к атаке, ЦАХАЛ еще не прокомментировал и не подтвердил.
Израиль неоднократно атаковал иранские цели в Сирии и цели проиранских боевиков, включая ливанскую "Хезболлу".