Напряженность растет: США перебросят дополнительные силы в Сирию после стычек с войсками РФ

США увеличили свое военное присутствие в Сирии на фоне роста напряженности после ряда стычек с российскими войсками.

Официальные лица США заявили, что шесть боевых машин Брэдли и около 100 военнослужащих усилят силы коалиции на северо-востоке Сирии.

Капитан ВМС США Билл Урбан сказал, что наряду с боевыми машинами, до этого базировавшимися в Кувейте, США также развернут "Сторожевой радар" и увеличат "частоту патрулирования истребителей над американскими войсками".

"Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с какой-либо другой страной в Сирии, но будут защищать силы коалиции в случае необходимости", - заявил Урбан

Он не стал указывать на РФ в своем заявлении, но другой официальный представитель США передал NBC News более резкое заявление.

"Эти действия являются четким сигналом для России, чтобы она придерживалась процессов взаимного разрешения конфликтов, а для России и других сторон - избегать непрофессиональных, небезопасных и провокационных действий на северо-востоке Сирии", - сказал неназванный американский чиновник.

На протяжении многих лет между войсками США и России в Сирии происходили частые столкновения. Но в последние недели инциденты на северо-востоке Сирии приобретают все более ожесточенный характер.

В конце августа семь американских солдат получили ранения в результате столкновения с российской машиной. Правительства России и США обвинили друг друга в столкновении, которое было снято на видео и опубликовано в Twitter.