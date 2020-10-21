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Появились фото и видео нового авиаудара России по Сирии

Появились фото и видео нового авиаудара России по Сирии
Обновлено 13:32 Сегодня Телеграф
Российские самолеты продолжают наносить регулярные удары по позициям сирийских боевиков.

Окрестности сирийского города Аль-Рами в районе Джебель-Аз-Завия на юге Идлиба подверглись атаке боевых самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России. Этот момент зафиксирован на видео, опубликованном в телеграмм-канале «Военный обозреватель». Пока о количестве жертв не сообшается. 

 

 Несколько дней назад россияне вместе с сирийской военной авиацией разбомбили позиции боевиков рядом с населенным пунктом Джиср-эш-Шугур в Идлибе, где располагалась тренировочная база. При ударе было уничтожено около 30 человек и несколько единиц техники.

Идлибскую зону деэскалации подвергается бомбежке со стороны российских ВКС не впервые. В результате чего погибают не только джихадисты, но и местные жители.

Российские военные не всегда демонстрируют такую меткость как в Сирии, на родине во время учений они умудрились запустить зенитную ракету по своим позициям. 

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Сирия, Россия, Боевики.

Автор:

Телеграф
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