После землетрясения турецкий Измир накрыл потоп (видео)

После землетрясения, произошедшего в Эгейском море, прибрежные поселки были затоплены.
Об этом сообщают турецкие СМИ и социальные сети.
На видео видно, что морская вода заполнила улицы Измира - города на побережье Эгейского моря. Водные потоки сносят все на своем пути.
Такая же картина в небольшом городке Сефирихисар.
Seferihisar'da son durum... #deprempic.twitter.com/YMpAsjMP0j
— Son Dakika TV (@sondakikativi) October 30, 2020
В затопленных поселках поднялась кратковременная паника, но море быстро отступило, сильно затоплены только прибрежные районы. Обрушилось 20 домов.
На минувшей неделе произошло землятресение в Исландии. По данным Геологической службы США, оно было силой 5,6 балла.