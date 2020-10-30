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После землетрясения турецкий Измир накрыл потоп (видео)

После землетрясения турецкий Измир накрыл потоп (видео)
15:19 Сегодня Телеграф

После землетрясения, произошедшего в Эгейском море, прибрежные поселки были затоплены.

Об этом сообщают турецкие СМИ и социальные сети. 

На видео видно, что морская вода заполнила улицы Измира - города на побережье Эгейского моря. Водные потоки сносят все на своем пути. 

Такая же картина в небольшом городке Сефирихисар. 

 В затопленных поселках поднялась кратковременная паника, но море быстро отступило, сильно затоплены только прибрежные районы. Обрушилось 20 домов. 

На минувшей неделе произошло землятресение в Исландии. По данным Геологической службы США, оно было силой 5,6 балла. 

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Все по теме:

Турция, Землетрясение, Эгейское море.

Автор:

Телеграф
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