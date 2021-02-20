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"Похоже на шоколадное мороженое": Саудовскую Аравию замело снегом (видео)

"Похоже на шоколадное мороженое": Саудовскую Аравию замело снегом (видео)
Обновлено 14:25 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Пока США страдают от аномального мороза и масштабных отключений электричества, зима наведалась и в регион, который у жителей нашей страны никак со снегом не ассоциируется. 

Как можно судить по многочисленным роликам в соцсетях, снегопад обрушился и на северо-запад Саудовской Аравии. 

"Зима здесь", - пишут пользователи твиттер.

На кадрах заметно, что снегом замело обширные пустынные регионы. Местные жители похоже восприняли такой подарок погоды с радостью. 

Также в сети показали видео, того, что случается со снегом, который смешивается с песком.  

"После выпадения снега пустыня в саудовском регионе Табук стала похожа на шоколадное мороженое", - отмечают в телеграм-канале Милитарист. 

А тем временем, европейская космическая миссия Copernicus обнародовала данные о том, что в пустыне Сахара поднялось огромное облако песка, которое ветром потащит в сторону Европы. Исходя из ее данных, часть из него доберется и до Украины. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Погода, Саудовская Аравия, Снег, Зима.
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