"Похоже на шоколадное мороженое": Саудовскую Аравию замело снегом (видео)

Пока США страдают от аномального мороза и масштабных отключений электричества, зима наведалась и в регион, который у жителей нашей страны никак со снегом не ассоциируется.

Как можно судить по многочисленным роликам в соцсетях, снегопад обрушился и на северо-запад Саудовской Аравии.

"Зима здесь", - пишут пользователи твиттер.

На кадрах заметно, что снегом замело обширные пустынные регионы. Местные жители похоже восприняли такой подарок погоды с радостью.

Также в сети показали видео, того, что случается со снегом, который смешивается с песком.

"После выпадения снега пустыня в саудовском регионе Табук стала похожа на шоколадное мороженое", - отмечают в телеграм-канале Милитарист.

А тем временем, европейская космическая миссия Copernicus обнародовала данные о том, что в пустыне Сахара поднялось огромное облако песка, которое ветром потащит в сторону Европы. Исходя из ее данных, часть из него доберется и до Украины.