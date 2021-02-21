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Воскресенье, 21.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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В Израиле отчитались об эффективности вакцины Pfizer-BNT и объявили о смягчении карантина

В Израиле отчитались об эффективности вакцины Pfizer-BNT и объявили о смягчении карантина
Обновлено 15:13 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Министерство здравоохранения Израиля заявило, что риски заболевания COVID-19 снизился на 95,8% среди людей, которые получили две прививки средством Pfizer. 

Об этом пишет Reuters

В министерстве также заявили, что вакцина в 98% случаях предотвращает лихорадку и в 98,9% уберегает от госпитализаций и летальных случаев.  

Такие данные основаны на результатах, собранных до 13 февраля от жителей страны, которые получили вторую дозу за две недели до исследования, а таковых в Израиле 1,7 миллиона. 

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в субботу 20 февраля заявил, что 95% израильтян в возрасте от 50 лет будут вакцинированы в течение следующих двух недель. 

На фоне этого с 21 февраля в стране ослабляют карантинные ограничения. 

Послабления касаются жителей страны, получивших вторую дозу не менее недели назад или уже переболели. 

Отныне им разрешат посещать спортивные залы, бассейны, культурные мероприятия и ярмарки. Также в стране открываются торговые центры, рынки, библиотеки, музеи и молитвенные дома, но с условием соблюдения социальной дистанции. 

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Также в феврале жителям Израиля разрешат отходить от дома более чем на километр и откроют заповедники и национальные парки. 

Рестораны и кафе смогут работать в режиме на вынос, а вот проводить массовые собрания с участием более 20 человек по-прежнему нельзя.

Как сообщалось ранее, Ивано-Франковская область уходит в "красную зону" карантина, а сотрудники ГСЧС разворачивают мобильные госпитали. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Израиль, Коронавирус, Covid-19.
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