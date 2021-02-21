В Израиле отчитались об эффективности вакцины Pfizer-BNT и объявили о смягчении карантина

Министерство здравоохранения Израиля заявило, что риски заболевания COVID-19 снизился на 95,8% среди людей, которые получили две прививки средством Pfizer.

Об этом пишет Reuters.

В министерстве также заявили, что вакцина в 98% случаях предотвращает лихорадку и в 98,9% уберегает от госпитализаций и летальных случаев.

Такие данные основаны на результатах, собранных до 13 февраля от жителей страны, которые получили вторую дозу за две недели до исследования, а таковых в Израиле 1,7 миллиона.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в субботу 20 февраля заявил, что 95% израильтян в возрасте от 50 лет будут вакцинированы в течение следующих двух недель.

На фоне этого с 21 февраля в стране ослабляют карантинные ограничения.

Послабления касаются жителей страны, получивших вторую дозу не менее недели назад или уже переболели.

Отныне им разрешат посещать спортивные залы, бассейны, культурные мероприятия и ярмарки. Также в стране открываются торговые центры, рынки, библиотеки, музеи и молитвенные дома, но с условием соблюдения социальной дистанции.

Также в феврале жителям Израиля разрешат отходить от дома более чем на километр и откроют заповедники и национальные парки.

Рестораны и кафе смогут работать в режиме на вынос, а вот проводить массовые собрания с участием более 20 человек по-прежнему нельзя.

Как сообщалось ранее, Ивано-Франковская область уходит в "красную зону" карантина, а сотрудники ГСЧС разворачивают мобильные госпитали.