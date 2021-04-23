Bayraktar с украинским двигателем уничтожил российский "Панцирь": в Турции показали зрелищное видео

Высотный дальний беспилотный летательный аппарат Bayraktar Akıncı (TİHA), разработанный турецкой компанией Baykar, успешно завершил свои первые огневые испытания.

Об этом сообщает со ссылкой на компанию Baykar турецкое информационное агентство "Анадолу".

"Умные" боеприпасы MAM-C, MAM-L и MAM-T, созданные турецкой компанией Roketsan, точно поразили все обозначенные цели. Испытательный запуск осуществлен в рамках проекта, возглавляемого Управлением оборонной промышленности (SSB) Турции. Ранее также был успешно проведен ряд испытаний БПЛА Bayraktar Akıncı", - говорится в заметке.

Первый полет в рамках кампании летного тестирования с боеприпасами на Akıncı PT-3 был проведен 17 апреля. 21 апреля был совершен второй испытательный полет с боеприпасами, а 22 апреля - произведены первые стрельбы.

В ходе испытания, проведенного в Летном учебно-испытательном центре Akıncı в городе Чорлу на северо-западе Турции, все три тестовых боеприпаса без боеголовок, которые были выпущены с Akinci TİHA посредством лазерного прицеливания, смогли точно поразить цели.

Видео успешных огневых испытаний также поделилась в своем аккаунте в Twitter компания-разработчик высокоточных боеприпасов "Roketsan".

Как известно, двигатели для турецкого беспилотника Akinci производит и поставляет украинская компания "Мотор Сич".

Грузоподъемность боевого дрона Akıncı составляет 1350 кг, включая 400 кг внутренней и 950 кг внешней нагрузки. Два турбовинтовых двигателя, каждые мощностью по 450 л.с, максимальная взлетная масса составляет 5,5 тонн.