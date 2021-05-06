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Закроют пляжи и парки: Египет ужесточает карантин

Закроют пляжи и парки: Египет ужесточает карантин
Обновлено 16:12 Сегодня Телеграф Туристим

Чтобы обуздать эпидемию коронавируса COVID-19, Египет на дне недели закрывает магазины и рестораны, а также запрещает крупные собрания и концерты. Будут закрыты и пляжи с парками.

Об этом заявил премьер-министр Египта Мустафа Кемаль Мадбули в телеобращении в четверг, 6 мая, сообщает Reuters.

По его словам, такие меры должны помочь сдержать коронавирус в течение ближайших двух недель, начиная с четверга. В этот же период будут запрещены крупные собрания и концерты, а пляжи и парки будут закрыты с 12 по 16 мая.

"Как правительство и как официальные лица мы глубоко обеспокоены тем, что граждане не полностью соблюдают меры предосторожности в отношении здоровья ... мы начинаем видеть, что инфекции происходят в семейном масштабе, когда один человек заболевает (он заражает) всю семью", - сказал Мадбули.

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Он также сообщил, что некоторые заведения, включая отели, должны были работать с ограниченной пропускной способностью, и власти Египта уже оштрафовали 1,7 миллиона человек на 50 египетских фунтов ($3,20, около 83 грн) каждого за то, что они не носили маски в общественных местах.

По состоянию на 6 мая в Египте зафиксировали 1 102 новых случаев заражения коронавирусом, 64 человека скончались за сутки, а общее количество болеющих составляет около 45 тысяч человек.

Как сообщалось, с 29 апреля в Турции начался тотальный локдаун. Вместе с тем, власти страны сделали исключение для иностранных туристов. После заявления МВД, информацию о поблажках для гостей подтвердили и в правительстве Турции.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Египет, Пляжи, Парки, Закрытие, Концерты, Рестораны, Коронавирус, Ограничения, Covid-19.
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