Скачать
Пятница, 14.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Медведчука заперли в золотой клетке: что дальше?
Медведчука заперли в золотой клетке: что дальше?
В ход шли кулаки, а школа бездействовала: в Украине мать шестиклассницы выиграла в суде дело о буллинге. Как ей это удалось?
В ход шли кулаки, а школа бездействовала: в Украине мать шестиклассницы выиграла в суде дело о буллинге. Как ей это удалось?
В Украине накануне выходных снизилось число летальных случаев от коронавируса: данные на 14 мая
В Украине накануне выходных снизилось число летальных случаев от коронавируса: данные на 14 мая
В ведущем медицинском журнале The Lancet разнесли путинскую вакцину от коронавируса
В ведущем медицинском журнале The Lancet разнесли путинскую вакцину от коронавируса

Чем закончится обострение конфликта на Ближнем Востоке?

Чем закончится обострение конфликта на Ближнем Востоке?
Обновлено 13:53 Сегодня Телеграф

Разгоревшийся с новой силой конфликт на Ближнем Востоке вызывает глубокое беспокойство во всем мире. Хотя это не первый случай обострения израильско-палестинских отношений, некоторые эксперты говорят о том, что отличает сегодняшнюю ситуацию от прошлых.

"Телеграф" приводит полный перевод статьи Atlanticcouncil: ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ: Насколько далеко зайдет израильско-палестинский конфликт на этот раз?

ВВЕДЕНИЕ В СИТУАЦИЮ

На старом поле битвы разгорелся новый конфликт. На сегодняшний день израильские бомбардировки сектора Газа усилились. Причиной этому стали ракетные обстрелы территории Израиля ХАМАСом.  Это самая серьезная вспышка насилия за последние семь лет, в результате которой погибли десятки людей, в основном в Газе. Атаки последовали после нескольких недель столкновений в мечети Аль-Акса, третьем по значимости священным местом ислама, и после попыток Израиля выселить палестинцев, давно живущих в районе Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме. Теперь в знак солидарности подобные протесты проводятся по всему Израилю. Назревает ли тотальная война? Что это означает для будущего премьер-министра Биньямина Нетаньяху? Какую роль теперь будут играть влиятельные государства на региональном и глобальном уровне в этом противостоянии? Наши эксперты от Вашингтона до Иерусалима готовы поделиться своими соображениями.

СЕГОДНЯШНЮЮ ЭКСПЕРТНУЮ ОЦЕНКУ ПРЕДОСТАВИЛИ

  • Тука Нусайрат:  Заместитель директора Центра Рафика Харири и Ближневосточных программ
  • Джонатан Х. ФерзигерСтарший научный сотрудник ближневосточных программ и иностранный корреспондент-ветеран, проживающий в Иерусалиме
  • Шалом ЛипнерСтарший научный сотрудник по ближневосточным программам и бывший советник семи премьер-министров Израиля, не проживающий в Иерусалиме 

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ЭТОТ РАЗ

  • "Что отличает этот последний раунд боевых действий, так это количество, качество и, возможно, продолжительность составляющих его ударов", - отмечает Шалом, - "Заявление Нетаньяху 11 мая о том, что кровопролитие" будет повергнуто на "головы" ХАМАС и групп боевиков Исламского джихада - и его обещание, что "эта кампания займет время", - свидетельствуют о том, что у Израиля нет планов  по отводу своих войск в краткосрочной перспективе".
  • С учетом шквала ракетных обстрелов Тель-Авива со стороны ХАМАСа, "израильтяне давно не чувствовали себя настолько уязвимыми к агрессивным действиям против них", - говорит эксперт. 
  • Джонатан Ферзигер считает, что есть кого винить в этой ситуации, учитывая, что напряженность нарастала в течение многих лет. "Это прото-война, возникшая из-за пренебрежения многими вопросами со стороны Израиля, Палестинской автономии, США, Египта, Иордании, ОАЭ, Катара и других заинтересованных сторон", - говорит он, - "Президент США Джо Байден сегодня говорил с Нетаньяху и направил своего советника в регион, но он оказался слишком занят".
  • Что касается отличий последних событий с палестинской стороны, Тука Нусайрат указывает на "организованные попытки рядовых палестинцев противодействовать попытке правых изменить демографию Восточного Иерусалима". Это включало кампанию в социальных сетях, которая получила международное признание и была подкреплена "знаковым докладом Human Rights Watch (организация по наблюдению за соблюдением прав человека - прим. ред.), в котором подробно описана дискриминационная политика израильского правительства и названа "преступлением против человечности, апартеидом и преследованием", - отмечает Тука, повторяя давние заявления палестинцев.

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

  • Нетаньяху может быть смещен со своего поста после десятка лет пребывания у власти. Это произойдет, если его соперники в ближайшие недели сформируют коалицию после четвертых безрезультатных выборов за два года. Шалом отмечает, что Нетаньяху "по иронии судьбы может извлечь политическую выгоду из ухудшения" отношений с палестинцами. Соперники премьер-министра Яир Лапид и Нафтали Беннет выразили поддержку ударам по Газе. Это снизит вероятность того, что важнейшие арабские политические партии Израиля объединятся с ними для формирования нового правительства, отмечает Шалом. "В целом, израильтяне сейчас меньше интересуются политикой и будут менее склонны к тому, чтобы сместить Нетаньяху и передать бразды правления менее опытной команде", - подчеркнул он.  
  • Среди палестинцев Тука указывает на широко распространенное недовольство лидером Палестинской администрации Махмудом Аббасом, учитывая "отсутствие у администрации реальной власти над их жизнями и ее последнюю попытку подорвать всякое подобие демократического процесса, отменив недавние выборы".
  • Что же в итоге? "Эскалация насилия и чрезмерное применение силы израильской армией заставит как израильтян, так и палестинцев снова перейти в оборону и еще больше подтолкнет их к соответствующим крайностям", - говорит Тука.

 К ЧЕМУ МЫ ПРИДЕМ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ?

  • Джонатан предсказывает, что "этот последний акт насилия будет иметь ещё более страшные последствия, прежде чем истекающие кровью стороны примут решение о следующем неокончательном прекращении огня".
  • Шалом соглашается, отмечая, что Израиль, ХАМАС и Исламский джихад "сейчас укоренились в круговороте возмездия, который никто из них не будет стремиться прервать".
  • А как насчет соглашений Авраама? Соглашения о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами от Персидского залива до Судана, означают, что международное давление на Израиль теперь может быть более "приглушенным", чем в прошлом, говорит Шалом. Тука отмечает, что новые дипломатические партнеры Израиля "не имеют отношения к ситуации, поскольку Иордания и Египет восстанавливают свой статус ключевых переговорщиков в том, что, как мы можем надеяться, станет новым соглашением о прекращении огня".
  • Но прочный мир между Средиземным морем и рекой Иордан кажется более далеким, чем когда-либо. Шалом говорит, что Израиль и ХАМАС в конечном итоге вступят в процесс посредничества, возможно, с участием Египта или Катара. "Каждая сторона будет тогда заявлять о своей победе и решит улучшить свои позиции перед будущими схватками, которые, в отсутствие подлинного примирения, почти наверняка повторятся".
 
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
Просмотры: 200

Все по теме:

Израиль, Палестина, ХАМАС, Ближний Восток, Политика, Анализ, конликт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жена Зеленского призналась, что ест ее семья
02 Медведчук отреагировал на решение суда и рассказал, где находится Тарас Козак
03 "Зеленое быдло": бывший и действующий нардепы устроили драку в прямом эфире (видео)
04 Суд избрал меру пресечения Медведчуку
05 Мертвыми только казались: стало известно о чудесном исцелении пчел из скандала с "Укрпочтой" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Медведчука &quot;обраслетили&quot; по решению суда: когда это произошло
Медведчука "обраслетили" по решению суда: когда это произошло
Отстраненного Тупицкого оставили без зарплаты
Отстраненного Тупицкого оставили без зарплаты
Даже из Приднестровья никто не приехал: &quot;международный прорыв&quot; Пушилина повеселил сеть
Даже из Приднестровья никто не приехал: "международный прорыв" Пушилина повеселил сеть
&quot;Киевтеплоэнерго готовится к визиту прокуратуры&quot;: в сети бурно обсуждают потоп в Киеве (видео)
"Киевтеплоэнерго готовится к визиту прокуратуры": в сети бурно обсуждают потоп в Киеве (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь