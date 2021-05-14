Чем закончится обострение конфликта на Ближнем Востоке?

Разгоревшийся с новой силой конфликт на Ближнем Востоке вызывает глубокое беспокойство во всем мире. Хотя это не первый случай обострения израильско-палестинских отношений, некоторые эксперты говорят о том, что отличает сегодняшнюю ситуацию от прошлых.

"Телеграф" приводит полный перевод статьи Atlanticcouncil: ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ: Насколько далеко зайдет израильско-палестинский конфликт на этот раз?

ВВЕДЕНИЕ В СИТУАЦИЮ

На старом поле битвы разгорелся новый конфликт. На сегодняшний день израильские бомбардировки сектора Газа усилились. Причиной этому стали ракетные обстрелы территории Израиля ХАМАСом. Это самая серьезная вспышка насилия за последние семь лет, в результате которой погибли десятки людей, в основном в Газе. Атаки последовали после нескольких недель столкновений в мечети Аль-Акса, третьем по значимости священным местом ислама, и после попыток Израиля выселить палестинцев, давно живущих в районе Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме. Теперь в знак солидарности подобные протесты проводятся по всему Израилю. Назревает ли тотальная война? Что это означает для будущего премьер-министра Биньямина Нетаньяху? Какую роль теперь будут играть влиятельные государства на региональном и глобальном уровне в этом противостоянии? Наши эксперты от Вашингтона до Иерусалима готовы поделиться своими соображениями.

СЕГОДНЯШНЮЮ ЭКСПЕРТНУЮ ОЦЕНКУ ПРЕДОСТАВИЛИ

Тука Нусайрат : Заместитель директора Центра Рафика Харири и Ближневосточных программ

: Заместитель директора Центра Рафика Харири и Ближневосточных программ Джонатан Х. Ферзигер : Старший научный сотрудник ближневосточных программ и иностранный корреспондент-ветеран, проживающий в Иерусалиме

Старший научный сотрудник ближневосточных программ и иностранный корреспондент-ветеран, проживающий в Иерусалиме Шалом Липнер : Старший научный сотрудник по ближневосточным программам и бывший советник семи премьер-министров Израиля, не проживающий в Иерусалиме

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ЭТОТ РАЗ

"Что отличает этот последний раунд боевых действий, так это количество, качество и, возможно, продолжительность составляющих его ударов", - отмечает Шалом, - "Заявление Нетаньяху 11 мая о том, что кровопролитие" будет повергнуто на "головы" ХАМАС и групп боевиков Исламского джихада - и его обещание, что "эта кампания займет время", - свидетельствуют о том, что у Израиля нет планов по отводу своих войск в краткосрочной перспективе".

С учетом шквала ракетных обстрелов Тель-Авива со стороны ХАМАСа, "израильтяне давно не чувствовали себя настолько уязвимыми к агрессивным действиям против них", - говорит эксперт.

Джонатан Ферзигер считает, что есть кого винить в этой ситуации, учитывая, что напряженность нарастала в течение многих лет. "Это прото-война, возникшая из-за пренебрежения многими вопросами со стороны Израиля, Палестинской автономии, США, Египта, Иордании, ОАЭ, Катара и других заинтересованных сторон", - говорит он, - "Президент США Джо Байден сегодня говорил с Нетаньяху и направил своего советника в регион, но он оказался слишком занят".

Что касается отличий последних событий с палестинской стороны, Тука Нусайрат указывает на "организованные попытки рядовых палестинцев противодействовать попытке правых изменить демографию Восточного Иерусалима". Это включало кампанию в социальных сетях, которая получила международное признание и была подкреплена "знаковым докладом Human Rights Watch (организация по наблюдению за соблюдением прав человека - прим. ред.), в котором подробно описана дискриминационная политика израильского правительства и названа "преступлением против человечности, апартеидом и преследованием", - отмечает Тука, повторяя давние заявления палестинцев.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Нетаньяху может быть смещен со своего поста после десятка лет пребывания у власти. Это произойдет, если его соперники в ближайшие недели сформируют коалицию после четвертых безрезультатных выборов за два года. Шалом отмечает, что Нетаньяху "по иронии судьбы может извлечь политическую выгоду из ухудшения" отношений с палестинцами. Соперники премьер-министра Яир Лапид и Нафтали Беннет выразили поддержку ударам по Газе. Это снизит вероятность того, что важнейшие арабские политические партии Израиля объединятся с ними для формирования нового правительства, отмечает Шалом. "В целом, израильтяне сейчас меньше интересуются политикой и будут менее склонны к тому, чтобы сместить Нетаньяху и передать бразды правления менее опытной команде", - подчеркнул он.

Среди палестинцев Тука указывает на широко распространенное недовольство лидером Палестинской администрации Махмудом Аббасом, учитывая "отсутствие у администрации реальной власти над их жизнями и ее последнюю попытку подорвать всякое подобие демократического процесса, отменив недавние выборы".

Что же в итоге? "Эскалация насилия и чрезмерное применение силы израильской армией заставит как израильтян, так и палестинцев снова перейти в оборону и еще больше подтолкнет их к соответствующим крайностям", - говорит Тука.

К ЧЕМУ МЫ ПРИДЕМ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ?