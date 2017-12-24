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В Нигерии в результате ДТП погибли 11 подружек невесты

ДТП
17:44 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Twitter

Новости мира: Одиннадцать подружек невесты погибли в результате ДТП после местной свадьбы в нигерийском городе Кано.

В городе Кано на северо-западе Нигерии в результате ДТП погибли 11 подружек невесты. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на дорожную полицию.

"Одиннадцать подружек невесты погибли в результате ДТП после местной свадьбы в нигерийском городе Кано. Женщины сопровождали молодых по дороге домой, когда водитель транспортного средства потерял управление и въехал в заградительную конструкцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что транспортное средство от удара разорвало на две части. В результате этого восемь женщин погибли на месте происшествия, еще трое умерли в больнице.

Сейчас в больнице находятся еще три женщины, а также один мужчина - водитель.

Предварительно, причиной аварии стало превышение скорости.

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Новости мира, ДТП в Нигерии, Нигерия, Погибли подружки невесты.
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