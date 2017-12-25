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Гватемала перенесет свое посольство в Иерусалим
05:32 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: После беседы с Нетаньяху и угроз Трампа президент Гватемалы принял решение, которое не поддерживает ООН.

Президент Гватемалы Джимми Моралес дал инструкции МИД страны перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Таким образом, Гватемала стала единственным государством, которое приняло решение, аналогичное решению Дональда Трампа, сообщает РБК.

В своем Facebook Моралес заявил, что принял такое решение после беседы с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Несколькими днями ранее правительство Гватемалы приветствовало решение Трампа, несмотря на то, что перенос американского посольства в Иерусалим вызвал жесткую критику в большинстве стран мира и привел к новым беспорядкам на Ближнем Востоке.

В Берлине прошла акция протеста против решения Трампа

Более того, представитель Гватемалы в ООН проголосовал против резолюции, осуждающей действия США. Как отмечает агентство Reuters, решение гватемальского правительства объясняется и угрозами Трампа урезать финансовую помощь странам, которые поддержали резолюцию ООН.

Помимо Гватемалы против резолюции проголосовали США, Израиль, Гондурас, Науру, Маршалловы острова, Микронезия, Того и Палау.

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Новости мира, Гватемала, Иерусалим, Израиль, США.
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