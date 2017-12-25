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Координатор ООН потребовал открыть порты Йемена для доставки гумпомощи
05:45 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Координатор ООН потребовал обеспечить доставку гуманитарной помощи в Йемен.

Координатор ООН по чрезвычайной помощи Марк Лоукок заявил, что все порты Йемена должны быть открытыми для доставки гуманитарных грузов и для торговых судов.

"Я по-прежнему глубоко озабочен продолжающимся кризисом в Йемене, где 22 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, из них 8,4 млн уже пребывают на грани голода", – говорится в распространенном им заявлении.

Для преодоления такой ситуации важно, чтобы все порты Йемена были открыты для коммерческих судов и транспорта, доставляющего гуманитарные грузы, отметил М.Лоукок.

В ООН предупреждают, что от голода в Йемене могут погибнуть миллионы

Он подчеркнул, что продолжит работу со всеми заинтересованными сторонами, поскольку решение этого вопроса "является срочным", доставки "критически необходимого груза должны выйти на стабильный адекватный уровень".

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Все по теме:

Новости мира, Гуманитарная помощь, Йемен, Марк Лоукок, ООН.
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