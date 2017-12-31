В 2017 году не обошлось без крупных терактов, в результате которых от рук террористов пострадало множество людей.
В 2017 году не обошлось без крупных терактов, в результате которых от рук террористов пострадало множество людей.
В 2017 году не обошлось без крупных терактов, в результате которых от рук террористов пострадало множество людей.
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