Война группировок в Нигерии: террористы расстреляли прихожан церкви

В Нигерии группа вооруженных людей открыла огонь по прихожанам, которые возвращались из церкви. В результате инцидента погиб 21 человек, передает издание Premium Times со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что инцидент произошел 1 января в районе населенного пункта Омоку. Полиция не сообщает точное количество погибших в результате инцидента.

"Мы можем только подтвердить инцидент, но мы не можем подтвердить количество жертв", – отметил представитель местной полиции Омони Ннамди.

В то же время директор администрации по вопросам морской безопасности Дакуку Петерсайд заявил, что в результате инцидента погиб 21 человек. Он добавил, что стрельба произошла в результате борьбы за превосходство между группировками, которые поклоняются различным божествам.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.