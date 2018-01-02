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Война группировок в Нигерии: террористы расстреляли прихожан церкви

Нигерия
09:29 Сегодня Телеграф
112.ua

Новости мира: Отмечается, что инцидент произошел в результате борьбы между группировками, которые поклоняются различным божествам.

В Нигерии группа вооруженных людей открыла огонь по прихожанам, которые возвращались из церкви. В результате инцидента погиб 21 человек, передает издание Premium Times со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что инцидент произошел 1 января в районе населенного пункта Омоку. Полиция не сообщает точное количество погибших в результате инцидента.

"Мы можем только подтвердить инцидент, но мы не можем подтвердить количество жертв", – отметил представитель местной полиции Омони Ннамди.

В то же время директор администрации по вопросам морской безопасности Дакуку Петерсайд заявил, что в результате инцидента погиб 21 человек. Он добавил, что стрельба произошла в результате борьбы за превосходство между группировками, которые поклоняются различным божествам.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.

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Новости мира, Нигерия, Погибшие, Расстрел прихожан, Церковь.
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