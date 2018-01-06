Взрыв бомбы в Индии: погибли четверо полицейских
Новости мира: Четверо индийских полицейских стали жертвами взрыва бомбы в штате Джамму и Кашмир.
По меньшей мере четыре сотрудника полиции Индии погибли в субботу в результате взрыва самодельной бомбы в штате Джамму и Кашмир на севере страны, сообщает издание "Таймс оф Индиа".
Еще один полицейский получил серьезные ранения.
По данным издания, террористы заложили взрывное устройство возле магазина в округе Барамула. Бомба сработала в тот момент, когда полицейские вели патрулирование этого района.
Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.
Индийские власти обвиняют спецслужбы Пакистана в поддержке сепаратистов в Кашмире. Пакистан эти обвинения отвергает.