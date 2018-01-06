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Взрыв бомбы в Индии: погибли четверо полицейских

Индия
10:39 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Четверо индийских полицейских стали жертвами взрыва бомбы в штате Джамму и Кашмир.

По меньшей мере четыре сотрудника полиции Индии погибли в субботу в результате взрыва самодельной бомбы в штате Джамму и Кашмир на севере страны, сообщает издание "Таймс оф Индиа".

Еще один полицейский получил серьезные ранения.

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По данным издания, террористы заложили взрывное устройство возле магазина в округе Барамула. Бомба сработала в тот момент, когда полицейские вели патрулирование этого района.

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

Индийские власти обвиняют спецслужбы Пакистана в поддержке сепаратистов в Кашмире. Пакистан эти обвинения отвергает.

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Новости мира, Бомба, Взрыв бомбы, Джамму и Кашмир, Индия, Полицейские, Север Индии, Теракт, Терроризм, Террористы.
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