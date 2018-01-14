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Президент Шри-Ланки хочет оставить под запретом продажу алкоголя женщинам

Майтрипала Сирисена
22:21 Вс, 14 Январь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Правительство Шри-Лнаки объявило, что внесло изменения в закон 1955 года, согласившись с тем, что он дискриминирует женщин.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявляет, что не позволит женщинам на Шри-Ланке покупать алкоголь на законных основаниях.

Об этом сообщает ВВС Украина.

Он уточнил, что поручил правительству отозвать реформу, которая позволила бы женщинам работать там, где продают алкоголь, не получая разрешения властей.

Президент также добавил, что узнал об отмене запрета на алкоголь для женщин из газет.

Как сообщалось, в среду правительство Шри-Лнаки объявило, что внесло изменения в закон 1955 года, согласившись с тем, что он дискриминирует женщин. В частности, министр финансов Мангала Самаравера считает, что подобные законы препятствуют развитию страны, и их отмена является одним из ключевых задач власти.

На Шри-Ланке большинство женщин не употребляют алкоголь тз-за традиций и считают, что это противоречит культуре страны.

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Новости мира, Запрет продажи алкоголя, Майтрипала Сирисена, Правительство Шри-Лнаки, Президент Шри Ланки.
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