"Голубые каски" под прицелом: в 2017 году убито полсотни миротворцев

В 2017 году более 50 миротворцев Организации Объединенных Наций погибли при исполнении своих обязанностей в разных частях земного шара.

Как сообщает Центр новостей ООН, об этом говорится в докладе, подготовленном группой во главе с бразильским генералом Карлушом Крусом.

В частности, отмечается, что на миротворцев ООН нападают вооруженные группировки и террористы, а флаг Организации превратился из символа защиты в мишень.

”В 2017 году при исполнении своих обязанностей были убиты 56 миротворцев ООН. Это самое высокое число жертв среди «голубых касок» за последние два десятилетия”, - говорится в сообщении.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал сделать все возможное для того, чтобы обернуть эту опасную тенденцию вспять. В ноябре 2017 года он поручил генерал-лейтенанту в отставке Карлушу Крусу из Бразилии проанализировать случаи гибели и ранений «голубых касок» в результате актов насилия.

В ходе выполнения этой задачи члены группы посетили места дисклокации миротворцев в Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике, Мали, Южном Судане и в суданской провинции Дарфур. Они изучили обстоятельства трагических инцидентов и правила внутренней безопасности. Эксперты провели более 160 интервью с миротворцами.

В своем докладе эксперты не касались вопросов мандата миротворческих операций. Свои выводы они ограничили оперативными аспектами деятельности миротворцев в этих миссиях.

Группа экспертов отметила, что флаг ООН уже больше не является защитой для «голубых касок» от угроз, которые исходят от вооруженных групп, экстремистов и представителей организованных сетей.

Члены группы пришли к выводу о том, что для укрепления защиты и безопасности миротворцев, снижения числа жертв среди них, государства должны повышать моральную готовность своих военнослужащих к опасным ситуациям, оснастить их необходимым снаряжением и обучить, как действовать в условиях повышенной опасности, а также добиваться повышения ответственности и профессионализма командиров, которые должны принимать меры по предотвращению случаев гибели и ранений «голубых касок».