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Антиправительственные песни в Эфиопии: полиция открыла огонь по людям

Эфиопия
22:20 Вт, 23 Январь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: 112.ua

Новости мира: Напряженная обстановка в Эфиопии стала причиной того, что полиция открыла огонь за антиправительственные песни, есть погибшие.

Службы безопасности Эфиопии открыли огонь по протестующим в городе Волдия, которые пели антиправительственные песни, вследствие чего есть погибшие.

Об этом заявил официальный представитель Офиса ООН по правам человека Равина Шамдасани, сообщает Reuters.

"Инцидент в городе Волдия в штате Амхара случился, когда службы безопасности попробовали помешать людям петь антиправительственные песни и, вероятно, открыли по ним огонь. Сообщается, что протестующие после этого заблокировали дороги и уничтожили несколько объектов недвижимости", - сказала Шамдасани.

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По ее словам, это случилось еще в субботу. Офис ООН по правам человека очень обеспокоен гибелью протестующих.

"Мы знаем, что президент штата Амхара, который подтвердил гибели и ранения, пообещал "внимательно изучить" инцидент", - подчеркнула официальный представитель.

Она добавила, что это расследование должно быть полным, независимым, непредвзятым и эффективным, все нарушители прав человека должны быть привлечены к ответственности.

В свою очередь, власть Эфиопии подтвердила гибель по меньшей мере семи лиц вследствие столкновений между силами безопасности и паломниками, которые принимали участие в религиозной церемонии на севере страны. Однако, о причинах их смерти не сообщается.

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Все по теме:

Новости мира, Волдия, ООН, Равин Шамдасани, Служба безопасности Эфиопии, Эфиопия.
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