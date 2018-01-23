Антиправительственные песни в Эфиопии: полиция открыла огонь по людям

Службы безопасности Эфиопии открыли огонь по протестующим в городе Волдия, которые пели антиправительственные песни, вследствие чего есть погибшие.

Об этом заявил официальный представитель Офиса ООН по правам человека Равина Шамдасани, сообщает Reuters.

"Инцидент в городе Волдия в штате Амхара случился, когда службы безопасности попробовали помешать людям петь антиправительственные песни и, вероятно, открыли по ним огонь. Сообщается, что протестующие после этого заблокировали дороги и уничтожили несколько объектов недвижимости", - сказала Шамдасани.

По ее словам, это случилось еще в субботу. Офис ООН по правам человека очень обеспокоен гибелью протестующих.

"Мы знаем, что президент штата Амхара, который подтвердил гибели и ранения, пообещал "внимательно изучить" инцидент", - подчеркнула официальный представитель.

Она добавила, что это расследование должно быть полным, независимым, непредвзятым и эффективным, все нарушители прав человека должны быть привлечены к ответственности.

В свою очередь, власть Эфиопии подтвердила гибель по меньшей мере семи лиц вследствие столкновений между силами безопасности и паломниками, которые принимали участие в религиозной церемонии на севере страны. Однако, о причинах их смерти не сообщается.