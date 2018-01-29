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Москва не комментирует встречу Суркова и Волкера

Кремль
13:01 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Дмитрий Песков не стал комментировать подробностей встречи К. Волкера и В. Суркова в Дубае, отметив лишь некоторое совпадение мнений.

В Кремле не стали комментировать результаты встречи спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова в Дубае. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, по некоторым параметрам мнения Москвы и Вашингтона совпадают.

"Сурков делал заявление, в котором он сказал, что по каким-то параметрам можно зафиксировать совпадение мнений. Сурков сказал уже, что предстоит проанализировать ряд предложений, которые были озвучены США. Больше добавить нечего к тому, что заявлял сам Сурков", - сказал Д. Песков.

27 января В. Сурков по результам встречи с К. Волкером назвал реализуемыми новые предложения США по размещению миротворческой миссии ООН на временно оккупированных территориях Донбасса. "Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения", - отметил В. Сурков. По его словам, в "дубайском пакете", в отличие от "белградского", представлен "довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов Минских соглашений". Как сказал В. Сурков, Россия изучит новые предложения.

28 января К. Волкер заявил, что проект резолюции России, которым предлагается введение миротворцев на Донбасс только вдоль линии столкновения, неприемлем для США и Организации Объединенных Наций, поскольку он не гарантирует безопасность, а только углубит конфликт.

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Новости мира, Волкер, Дубаи, Кремль, Москва, Песков, Сурков.
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