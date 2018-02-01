Минобороны Канады не видит в РФ угрозу

Россия не представляет немедленной угрозы для членов НАТО, однако Альянсу необходимо внимательно следить за поведением РФ.

Такое мнение высказал министр обороны Канады Харджит Саджан во время встречи со своим латвийским коллегой Раймондсом Бергманисом.

"Во время встречи министр Саджан отметил, что, хотя Канада и не видит в России немедленной военной угрозы для НАТО, она уверена, что Альянсу следует тщательно мониторить российские военные действия, особенно учитывая агрессивную риторику и поведение России", - сообщили после встречи в Минобороны Канады.

Министры обороны также обменялись взглядами на проведение мер сдерживания.

"При этом министр Саджан отметил важность усиления оборонных возможностей НАТО, одновременно выделив роль диалога и дипломатии в решении международных проблем", - отметили в ведомстве.

Добавим, что министр обороны Латвии Раймондс Бергманис сейчас находится с многодневным визитом в Канаде.