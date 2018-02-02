Канада требует от Турции проявить сдержанность в Сирии

Эскалация военной операции Турции на севере Сирии вызывает обеспокоенность Канады.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Канада серьезно обеспокоена вследствие эскалации насилия на северо-западе Сирии и внимательно следит за ситуацией, в том числе ее влиянием на гражданских. Канада признает легитимную безопасностную обеспокоенность Турции. ", - сказала Фриланд.

Она отметила, что в центре внимания международного сообщества должна оставаться победа над ИГИЛ.

"Это требует коллективных и сосредоточенных усилий всех наших друзей и союзников в регионе, чью роль и жертвенность в достижении этой общей цели мы признаем и очень ценим", - отметила глава МИД Канады.

Как сообщалось, 20 января Турция начала военную операцию "Оливковая ветка" в районе города Африн на севере Сирии. В последние дни военные удары Вооруженных сил Турции по региону активизировались.