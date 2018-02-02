Глобальное потепление заставляет белых медведей голодать

Белые полярные медведи голодают во время периода охоты в Арктике из-за таяния льда в результате глобального потепления. Таковы выводы исследования, опубликованного в американском журнале Science. Американские ученые во время исследования наблюдали за девятью медведицами каждую весну с 2014-го по 2016 год в море Бофорта.

Глобальное потепление в Арктике происходит вдвое более быстрыми темпами, чем на остальной планете. Когда лед тает, медведям приходится дольше передвигаться, чтобы найти место для вылова добычи, говорится в исследовании. Как обнаружили ученые, обмен веществ у белых медведей в полтора раза быстрее, чем ранее считалось. Четверо из медведиц, за которыми велось наблюдение, потеряли 10 процентов своего веса из-за невозможности поймать морского котика. Еще одна из медведиц начала терять свою мышечную ткань. Хотя в период охоты белые медведицы должны набирать вес для последующего рождения потомства. Белый медведь должен потреблять более 12 тысяч калорий за день. Это почти в шесть раз больше, чем сжигает за день человек.

Ранее считалось, что белым медведям не нужно много пищи, поскольку их охота заключается в сидении возле воды и ожидании, когда появятся морские котики, чтобы их поймать. Чтобы выжить, медведь должен ловить по крайней мере одного морского котика в 12 дней.