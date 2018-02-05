В Кении полиция разогнала толпу демонстрантов слезоточивым газом

Полиция Кении использовала слезоточивый газ для разгона демонстрантов, требующих возобновления работы трех частных телеканалов, закрытых правительством на прошлой неделе. Об этом сообщает Reuters.

"Полиция Кении использовала слезоточивый газ в понедельник, чтобы разогнать толпу из более чем 100 демонстрантов", - говорится в сообщении.

Демонстранты требуют возобновления работы трех частных телеканалов, которые правительство страны закрыло на прошлой неделе из-за поддержки оппозиции.

Правительство проигнорировало постановление суда, согласно которой каналы могут быть вновь открыты.

Как сообщалось, телеканалы были закрыты из-за попытки транслировать символическую "президентскую инаугурацию" лидера оппозиции Раилы Одинги.