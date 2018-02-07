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В Тбилиси совершено покушение на известную грузинскую националистку

Додо Гугешашвили
14:36 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото из открытых источников

Новости мира: В результате покушения был убит ее сын, а сама Додо Гугешашвили получила несколько ранений, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

В Тбилиси совершено покушение на Додо Гугешашвили, которая участвовала в войне на Донбассе на стороне сил АТО, а в 1990-х командовала в Грузии националистическим военизированным формированием Мхедриони.

Нападение произошло в квартире Д. Гугешашвили. В результате покушения был убит ее сын, а сама Додо Гугешашвили была ранена.

Преступникам при этом удалось скрыться. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства и покушения на убийство при отягчающих обстоятельствах. Стоит отметить, что ранее Гугешашвили участвовала в вооруженных конфликтах в Абхазии и Южной Осетии, а также в войне на Донбассе, где она обучала украинских добровольцев.

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Все по теме:

Новости мира, АТО, Грузия, Додо Гугешашвили, Мхедриони, Покушение, Тбилиси.
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