В Тбилиси совершено покушение на известную грузинскую националистку

В Тбилиси совершено покушение на Додо Гугешашвили, которая участвовала в войне на Донбассе на стороне сил АТО, а в 1990-х командовала в Грузии националистическим военизированным формированием Мхедриони.

Нападение произошло в квартире Д. Гугешашвили. В результате покушения был убит ее сын, а сама Додо Гугешашвили была ранена.

Преступникам при этом удалось скрыться. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства и покушения на убийство при отягчающих обстоятельствах. Стоит отметить, что ранее Гугешашвили участвовала в вооруженных конфликтах в Абхазии и Южной Осетии, а также в войне на Донбассе, где она обучала украинских добровольцев.