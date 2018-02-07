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В Тбилиси совершено покушение на известную грузинскую националистку
Новости мира: В результате покушения был убит ее сын, а сама Додо Гугешашвили получила несколько ранений, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.
В Тбилиси совершено покушение на Додо Гугешашвили, которая участвовала в войне на Донбассе на стороне сил АТО, а в 1990-х командовала в Грузии националистическим военизированным формированием Мхедриони.
Нападение произошло в квартире Д. Гугешашвили. В результате покушения был убит ее сын, а сама Додо Гугешашвили была ранена.
Преступникам при этом удалось скрыться. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства и покушения на убийство при отягчающих обстоятельствах. Стоит отметить, что ранее Гугешашвили участвовала в вооруженных конфликтах в Абхазии и Южной Осетии, а также в войне на Донбассе, где она обучала украинских добровольцев.
Telegraf.com.ua