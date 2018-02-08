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Бермуды первыми в мире отменили разрешение на однополые браки

Однополые браки
15:19 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Бермудские острова стали первой страной, легализовавшей, а в последствии отменившей однополые браки, ранее оформленные однополые браки будут признаваться.

Бермудские острова стали первой страной, легализовавшей, а затем отменившей однополые браки, что критики назвали беспрецедентным откат гражданских прав британской островной территорией. Губернатор бермудских островов подписал закон, предусматривающий отмену права гомосексуальных пар на вступление в брак, несмотря на прошлогоднее постановление Верховного Суда, санкционирующее однополые браки, сообщает The Guardian.

Уолтон Браун, министр внутренних дел, сказал, что этот закон, уравновешивает оппозицию к однополым бракам консервативного общества острова, при этом соблюдая постановления Европейского суда, которые обеспечивают признание и защиту однополых пар на территории.

"Закон призван обеспечить справедливый баланс между двумя в настоящее время непримиримыми группами на Бермудских островах, подтвердив, что брак должен быть между мужчиной и женщиной, в то же время признавая и защищая права однополых пар”, - сказал Браун.

Австралия бесповоротно одобрила однополые браки

Группы, защищающие гражданские права ЛГБТ-сообщества, заявили, что домашнее партнерство представляет собой "статус второго сорта", и для юрисдикции беспрецедентно лишать законного права на брак после того, как оно было предоставлено. 

Браки, оформленные до подписания запрета,по-прежнему будут признаваться в соответствии с новым законом. Однако теперь гомосексуальные пары имеют право только на зарегистрированное домашнее партнерство.

Как сообщалось ранее, в Австрии только недавно приняли закон о легализации однополых браков. При этом закон вступит в силу только в 2019 году.

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Новости мира, Бермудские острова, Легализация однополых браков, Отмена однополых браков.
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